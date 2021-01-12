Вторник, 12 Января 2021 13:47

АрмИнфо.Повестка врага продолжает превалировать при решении карабахского вопроса. Об этом 12 января журналистам заявил глава оппозиционной партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

По его словам, очевидно, что требование о разблокировании транспортных коммуникаций появилось не в результате лоббинга со стороны правительства РА, оно привнесено извне, поскольку Армения проиграла в войне. Сегодня самым главным вопросом для армянской стороны является обмен военнопленными и заложниками, которые находятся в неволе в Азербайджане. Эдмон Марукян напомнил, что ранее, анонсируя визит в Москву, было сообщено, что именно этот вопрос будет основным в ходе переговоров. Однако в итоге был подписан документ, в котором нет ни слова о военнопленных, как и нет каких-либо обязательств по решению этой проблемы. Тем самым, как заметил депутат, 8-ой пункт трехстороннего заявления практически не действует, а все остальные вопросы, не связанные с армянской повесткой, включаются в обсуждения. "Все эти вопросы решаются как швейцарские часы, однако беспокоящие армянский народ проблемы не решаются", - заметил Эдмон Марукян.

Он констатировал, что армянская повестка провалилась. Депутат подчеркнул, что не достигнуто даже соглашение об оставшихся армянских военнопленных, которые не входят в число тех 62 лиц, в отношении которых власти Азербайджана осуществляют уголовное преследование. Нет и намека на проблемы, связанные с демаркацией государственной границы. Все это, по словам депутата, является свидетельством того, что власти Армении не способны вести переговоры. Новый лидер государства, который не будет связан с подписанными документами, но придерживаясь сложившимся реалиям, смог бы хоть как то решить целый ряд вопросов. Необходимо с нуля начинать формирование человеческих отношений.