Вторник, 12 Января 2021 12:16

АрмИнфо. Глава партии и одноименной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на своей странице в соцсети Facebook вновь коснулся темы военнопленных.

Депутат, в частности, написал: «Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой вновь повис в воздухе. Уже несколько месяцев этот вопрос обсуждается, но никак не решается.

После вчерашней встречи в Москве был опубликован документ по итогам встречи. В итоге, все провластные СМИ заявили, что, согласно соглашению, будет открыта новая железная дорога которая свяжет Армению с Ираном и Россией.

Но дело в том, что армянский народ ждал от встречи только одного, новость о скором возвращении военнопленных на Родину. К сожалению, подобной информации не поступило. Обсуждение вновь прошло исключительно в рамках повестки дня врага».

Отметим, что вчера в Москве состоялась трёхсторонняя встреча между президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении. После встречи премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос связанный с военнопленными решить пока не удалось.