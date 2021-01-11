Понедельник, 11 Января 2021 21:55

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонних переговоров с лидерами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые прошли в понедельник в Москве.

"В течение больше чем четырех часов мы вели переговоры в трехстороннем формате, и я очень рад, что в итоге этих переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный.

Я как сказал, я уверен, исполнение тех договоренностей, которые сформулированы нашим совместным заявлением, могут серьезно изменить экономический облик нашего региона и серьезно повысить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность", - сказал Пашинян на двусторонней встрече с Путиным, которая состоялась после трехсторонних переговоров лидеров.

Он назвал Россию главным союзником Армении и поблагодарил Путина за вклад в мирный процесс в регионе. "Уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и остается нашим главным стратегическим союзником и в сфере безопасности.

И нам нужно еще обсудить, конечно, не только будущее нашего региона, но и ту повестку, которая у нас есть в двусторонних отношениях. Я рад этой встрече и этой возможности, что сегодня мы все это обсудим ", - сказал Пашинян.