Понедельник, 11 Января 2021 20:52

АрмИнфо.После трехсторонней встречи с главами Армении и Азербайджана, президент России Владимир Путин встретился с Ильхамом Алиевым. Как сообщается на официальном сайте Кремля, поприветствовав гостя, глава РФ отметил, что, естественно, самым важным событием прошлого года является тяжёлая ситуация и тяжёлое её течение в Нагорном Карабахе.

<Но я хочу выразить удовлетворение тем, что нам всё-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие. И, как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется. А то, что сегодня мы вышли на подписание совместного Заявления, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, - на мой взгляд, это чрезвычайно важно>, - отметил он.

Но вне контекста событий, связанных с нагорнокарабахским урегулированием, как сказал Владимир Путин, у нас существует и двусторонняя повестка дня. И в этой связи хотел бы отметить ещё раз и выразить слова благодарности за совместную работу, которая связана с тем, как мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу и независимость тогда нашей общей Родины.

Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно. Это касается прежде всего экономической составляющей. У нас очень много направлений совместной работы и много совпадающих интересов по этому направлению - по направлению экономики.

Очень рассчитываю на то, что работа в целом по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдёт на пользу, безусловно, как я только что сказал, и нашим двусторонним отношениям. Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам ещё теснее, на ещё более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере.