Понедельник, 11 Января 2021 20:23

АрмИнфо.Сегодня, после 4-х часовых переговоров, лидеры России, Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением перед прессой.

Президент России Владимир Путин, поблагодарил своих коллег, президента Азербайджана и премьер-министра Армении за то, что они согласились приехать в Москву и встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного соглашения от 9 ноября прошлого года. «Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечаются никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах вернулось уже свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев, идет настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры. Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народам и без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит и интересам Российской Федерации», сказал лидер России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского коллегу за приглашение и за инициативу провести встречу. «Так же разделяю ваше мнение, что встреча была очень важна для того чтобы обеспечить дальнейшее, устойчивое и безопасное развитие нашего региона. Прошло 2 месяца после прекращения огня, и то что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, на то чтоб подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре - ноябре. И то заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов о намерениях прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а так же укрепить и безопасность. Потому что открытие коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны так же включатся в создание транспортных коридоров и создания разветвленной сети транспортных артерий нашего региона. Мы должны и дальше стремиться к тому чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат. В целом хочу сказать, что совместное заявление от 9-10 ноября выполняются успешно, большая часть пунктов заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьёзных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем. О том, как жить вместе по соседству, как стремиться к разблокированию транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность. Еще раз выражаю благодарность за приглашение и считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной», - сказал Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поблагодарил Владимира Путина за усилия которые российский лидер вкладывает в восстановление стабильности и безопасности в регионе и в урегулирование нагорно-карабахского конфликта. «К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, конечно же нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха и Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской Группы ОБСЕ. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных и это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос. Мы договорились что будем продолжать работу по этому направлению, но мы считает, в частности, что конкретно 8 пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется и я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, очень важное и не скрою, что достижение договорённостей может изменить экономический облик нашего региона и экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности и мы конечно же готовы работать конструктивно по этому направлению, но к сожалению в течение одной встречи невозможно решить все вопросы и я надеюсь, что мы будем и дальше продвигаться и для нас, хочу особо подчеркнуть, главное на данный момент – это гуманитарные вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного заявления от 9-10 ноября», - подчеркнул Пашинян.