Понедельник, 11 Января 2021 18:19

АрмИнфо.Принимая во внимание, что на предыдущей неделе статистика по коронавирусу в Украине продемонстрировала положительную динамику с точки зрения снижения случаев заражения, Армения вновь вошла в <красный список> Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает Посольство Армении в Украине.

Следовательно, все пассажиры, прибывшие из Армении в Украину должны иметь ПЦР тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный за последние 48 часов (на русском или английском языках, заверенный, подписанный) или же соблюсти режим самоизоляции в Украине в течение 14 дней.

Кроме заверенного теста с отрицательным результатом для въезда в Украину необходимо также страхование COVID-19 (для иностранцев со статусом постоянного жителя Украины и граждан Украины страховка не требуется)

Сообщается, что для выхода из режима самоизоляции можно провести тест и на территории Украины.