Понедельник, 11 Января 2021 17:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 собственные дома 243, 247 в “Норки Айгинер”, собственные дома 61-65 на улице Арменакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11։00-17:00 собственные дома 20-101 на улице Лео, частично квартал “Конд”, жилой дом 24а на улице Хоренаци, собственные дома 1-56 на 1-ом переходе Хоренаци, жильцы-абоненты жилых домов 3, 5, 5а на улице Амиряна, 1, 3 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-86 на 8-ой улице Вардашена, собственные дома 56-142, 96-114 на 1-ой улице Вардашена, собственные дома 4-22, 24-25 на 3-ей улице Вардашена, собственные дома 1-11 на 10-ой улице, 1-17 на 11-ой улице Вардашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Норагавита 1, 9, на 4-ом и 5-ом переулках 1-ой улицы, жилые дома 296, 303 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улице Ширака пр. Аршакуняца, общежитие N 8/7 на 1-ой улице Норагавита, улицы Н.Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы,

в Ширакской области:

10:00-16:00 село Сарагюх в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:30 улицы Гусана Ашота, Анкахутяна, Зоравара Андраника в городе Горис;

14:30-17:00 улицы Севян, Арзуманяна, Сарян, Авангард в городе Горис;

10:30-16:30 частично село Акнер;

11:00-16:00 села Татев, Сваранц, Тандзатап, Кашуни, Агвани, Тандзавер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.