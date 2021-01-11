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 Понедельник, 11 Января 2021 17:06

В Казахстане прошли выборы в Маджлис

В Казахстане прошли выборы в Маджлис

АрмИнфо.Правящая в Казахстане партия «Нур Отан» набрала на выборах в Мажилис (нижнюю палату парламента республики) 72 процента голосов. Об этом говорится в первых результатах экзитпола, обнародованного объединением «Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии"», передает ТАСС.

 

По итогам исследования, в парламент Казахстана также могут пройти Народная партия Казахстана, которая набрала 9,54 процента голосов, и «Ак жол» с результатом в 10,2 процента голосов.

 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил членов возглавляемой им правящей партии «Нур Отан» с победой на выборах. «Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны и улучшение благосостояния с нашей партией», — сказал он.

 

В связи с выборами, Казахстан поздравила китайская сторона, выступившая за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.


«10 января в Казахстане успешно прошли выборы в нижнюю палату Парламента. В этой связи Китай поздравляет Казахстан», - отметил представитель МИД КНР. «Уверены в том, что Казахстан добьётся больших успехов в деле национального развития и строительства», - подчеркнул дипломат. По словам Чжао Лицзян, Китай и Казахстан «являются дружественными соседями, постоянными и всесторонними стратегическими партнерами». «Китай готов приложить совместные с Казахстаном усилия для содействия непрерывному развитию двусторонних отношений», - резюмировал он.


Вместе с тем, на брифинге, посвящённом итогам парламентских выборов, миссия наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств сообщила о том, что выборы были открытыми, транспарентными, прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами, передает корреспондент МИА «Казинформ».


По словам главы делегации, всё было проведено с соблюдением национального законодательства. «Миссия не наблюдала каких-либо нарушений. Комиссия сотрудничала с международными независимыми наблюдателями. Не было технических нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов. Да, некоторые избирательные участки не были оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями, что в нашем понимании могло некоторым избирателям помешать участвовать в выборах. Тем не менее, опыт, который показал Казахстан, может быть принят на вооружение другими странами. Международная миссия ССТГ объявляет, что выборы были открытыми, транспарентными, прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами», - сообщил заместитель Генерального Секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Омер Кожаман.

 

Проектный директор ТюркПА Шокирджон Рахматов, в свою очередь, выразил признательность всем, кто был чуток и терпелив к наблюдателям. «Мы побывали на 14 участках. Наблюдали избирательный процесс. Считаем выборы легитимными, транспарентными, открытыми. Были созданы все конкурентные условия для кандидатов и в плане освещения, агитационной работы. Хотели бы выразить признательность правительству Казахстана за создание условий, как для местных, так и международных наблюдательных миссий.

 

Также хотел отметить высокую социальную активность, как со стороны избирателей, так и наблюдателей. Было много вопросов от наблюдателей в ходе выборов. Мы считаем, что на все вопросы получены ответы. Все участники избирательного процесса были грамотными. Мы не выявили каких-либо нарушений», - подвёл итоги мониторинга представитель Узбекистана.


«Мы провели краткосрочный мониторинг по ходу выборов. Мы и раньше участвовали в мониторинге выборов в Казахстане. Это уже шестой раз, когда мы участвуем в выборах в Казахстане и даем оценки. Следует отметить, что очередные выборы показали истинную демократию в Казахстане. Думаю, что народ сделал свой выбор, совершил еще один шаг к светлому будущему», – сказал Генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов на пресс-конференции в столице РК.

 

По его словам, 8 наблюдателей от ТюркПА работали в городе Нур-Султане. В их числе были депутаты парламентов и эксперты из Турции и Азербайджана. Они встречались с руководством Сената Парламента РК и Центральной избирательной комиссии. Наблюдателям была предоставлена вся необходимая информация. В ходе выборов наблюдатели отмечали, что соблюдались все санитарные требования, кроме того, была замечена избирательная активность женщин и молодежи.

 

«Наши наблюдатели отслеживали ход выборов на нескольких избирательных участках в городе Нур-Султане. Везде выборы проходили в рамках законодательства и была доступна информация, касающаяся выборов. Также была заметна активность неправительственных организаций. Это обеспечивает открытость и справедливость проведения выборов. По данным ЦИК в голосовании приняло участие 63,3% избирателей, это высокий показатель, по сравнению с выборами в странах Европы», – сказал А.Мамаюсупов.

 

Напомним, что 10 января в Казахстане прошли очередные выборы депутатов Мажилиса, в которых участвуют пять партий. Для прохождения в парламент требуется преодолеть семипроцентный барьер. Для формирования состава Мажилиса необходимо избрание не менее двух партий.


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