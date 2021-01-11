Понедельник, 11 Января 2021 16:44

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания София Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию <Мой шаг>. В беседе с журналистами депутат отметила, что ее решение было связано с трехсторонним соглашением, подписанным премьер-министром Армении 9 ноября 2020 года.

<Я должна была уйти из фракции сразу после того, как соглашение было подписано. Однако, как настоящая патриотка, я решила помочь правительству решать проблемы, которые встали перед страной. Но проблем было слишком много, а власти не вели себя достаточно серьезно и я решила покинуть фракцию>,- отметила депутат.

Также Овсепян отметила, что не намерена сотрудничать как с представителями 17 оппозиционных партий, так и с партией <Просвещенная Армения>. Депутат, в частности, заметила: <Сейчас я не намерена сотрудничать с какой-либо политической силой. На данный момент у меня нет ни желания, ни намерения сотрудничать с какой-либо политической силой>

Депутат подчеркнула, что на данном этапе выступает за создание временного правительства. <Если мы собираемся провести досрочные парламентские выборы, и если мы хотим добиться справедливых выборов, то выборы должно провести временное правительство. Народ выразит свое мнение и выберет того, кого люди хотят видеть у руля власти. У нынешней власти не должно быть рычагов давления на народ в ходе выборов>, - заметила Овсепян.