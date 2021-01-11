Понедельник, 11 Января 2021 15:58

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин тепло встретил в Кремле лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, с которыми он 11 января проводит трехсторонние переговоры.

Как передает ТАСС, глава российского государства ожидал своих гостей возле большого круглого стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Путин обменялся рукопожатием и обнялся с Алиевым, затем точно так же поприветствовал Пашиняна.

Усаживаясь за стол, президент Азербайджана и премьер Армении поздоровались, кивнув друг другу. Все лидеры были без масок. После вступительного слова президента России переговоры продолжились за закрытыми дверями. Инициатором очной встречи стал Путин.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона. Ожидается, что особое внимание политики уделят вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Это первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера.