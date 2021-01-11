Понедельник, 11 Января 2021 15:35

АрмИнфо.Языком угроз и своим "железным кулаком" Алиев может запугать только свой народ. Мы, армяне, его не боимся. Так президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян прокомментировал антиармянские заявления, которыми изобилуют выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Смешно думать, что он может запугать армян своим "железным кулаком" и прочими агрессивными выпадами. Его диктаторские манеры и риторика нам безразличны. А вот для азербайджанского народа Алиев - источник больших грядущих проблем. Мне искренне жаль этот народ, вина не на нём, а на правителе, который говорит о мире и перспективах совместного проживания, а сам сознательно готовит почву и ведёт свой народ к новой войне. Но ни Эрдоган, ни дух палача Энвера-паши, к которому тот взывал, стоя на площади в Баку, Алиеву уже не помогут", - заявил глава САР, слова которого приводит пресс-служба организации.

Ара Абрамян также подчеркнул, что армяне - самый интегрированный народ, имеющий огромный опыт проживания бок о бок с другими народами в разных странах мира, в том числе и исламских. "Но своей воинственной риторикой и поступками Алиев, к сожалению, не оставляет и одного процента доверия к себе", - подчеркнул глава САР.

Отметим, что в предверии встречи глав России, Армении и Азербайджана, которая должна начаться в Москве через несколько часов, у здания посольства Армении в российской столице прошла акция с требованием отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. У здания посольства собралось несколько десятков человек, которые выступают против визита Пашиняна в Москву и подписания какого-либо документа от имени армянского народа. Они установили у здания посольства транспаранты с надписями "Народ - это мы. И мы против тебя", "Турок Никол", "Stop Никол". Активисты отмечают, что ждут отставки премьера, а не его встречи с президентом Ильхамом Алиевым и тем более подписания документа, который, по неофициальной информации, содержит невыгодные условия для армянской стороны. Участники акции инициировали также сбор подписей под петицией с требованием отставки Пашиняна.