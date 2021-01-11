Понедельник, 11 Января 2021 13:38

АрмИнфо. Депутат от фракции <Мой шаг>, представитель езидской общины Армении Рустам Бакоян предложил на заседании парламентской комиссии по правам человека начать отмечать в стране день национальных меньшинств. Депутат предложил отмечать этот день в последнюю субботу сентября.

Бакоян подчеркнул, что в Армении на сегодняшний день проживает 11 национальных общин. <Каждая из них вносила и продолжает вносить свой весомый вклад в развитие страны. Если мы станет отмечать день национальных меньшинств, то это сблизит наши народы>,- заметил депутат.

Присутствующий на заседании замминистра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян поддержал Рустама Бадасяна, также отметив, что новый праздник еще более укрепит дружественные связи между народами. Это позволит лучше узнать культуру других народов, проживающих в Армении.

Комиссия единогласно одобрила проект внесения поправки к закону <О праздниках и памятных днях>.