Понедельник, 11 Января 2021 13:37

АрмИнфо. Зависит исключительно от нас сможем ли мы пережить очередной момент национальной психологической депрессии в нашей истории, и на каких основах будем строить наше будущее. Об этом говорится в официальном заявлении президента Республики Армения Армена Саркисяна.

Он подчеркнул, что для того, чтобы сохранить свою государственность, вывести ее на принципиально новый уровень, необходимо отбросить эмоции, начать трудную, неприятную, но необходимую работу, прежде всего над самими собой.

По убеждению главы государства, сегодняшние пробелы являются последствием нерешенных в течение 30 лет, отложенных глубинных проблем. Вместо того, чтобы на основе успешных примеров малых стран и народов составлять содержательные программы государственного и национального построения, как отметил Саркисян, в Армении вели преимущественно имитационную деятельность.

<На протяжении предыдущих лет мы не осуществили общенациональной инвентаризации, чтобы понять основу реальных ресурсов для разработки долгосрочных моделей развития, к примеру, экономики, высоких технологий, образования, здравоохранения. Поэтому у нас не появились действенные стратегические концепции внешней и оборонной политики, демографической, информационной и продовольственной безопасности>, - сказал он.

В качестве примера президент подчеркнул, что с 1994 года, когда был освобожден Арцах по 27 сентября 2020 года, не было четкого видения политического будущего Арцаха. Существовала лишь тактика недопущения новой войны дипломатическим путем, которая изначально была обречена. В то время, как наш противник на протяжении 20 лет утверждал, что не допустит создания второго армянского государства на Кавказе, приобретал современное оружие, занимался активным международным лоббингом, создавал сети своего влияния во всем мире во имя одной цели.

<Мы проиграли в тот момент, когда посчитали миссию по возвращению Арцаха завершенной. Мы не уделили должного внимания реальным гарантиям развития и укрепления Арцаха: приросту населения (население Арцаха осталось прежним), совершенствованию боевого искусства, обновлению вооружений, насыщению и т.д. Мы проиграли в информационной войне, как на внешнем, так и внутреннем поле. Мы оказались в сложной ситуации, однако ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Армения, Арцах и Диаспора считали себя проигравшими. Да, сегодня мы проиграли на поле боя и на внешнем фронте, за что нынешнее правительство должно нести ответственность. Но нас ждут вызовы, как в стране, так и на международной арене>, - заметил президент.

В этой связи, в первую очередь, глава государства подчеркнул важность возвращения пленных, заложников и вынужденно перемещенных граждан, должное лечение и уход за раненными, ремонт жилищных зданий и обеспечение нормальных условий жизни, в том числе для тех, кто лишился крыши над головой.

Во-вторых, Армен Саркисян указал на необходимость подготовки и применения дорожной карты по выводу государства из политического и экономического кризисов.

В-третьих, по мнению президент придал важность осуществлению изменений в Избирательный Кодекс, Закон РА <О партиях> и, несомненно, в Конституции.

Исходя из вышесказанного, он заметил, что правительство должно состоять из профессионалов и экспертов, специализирующихся в конкретных сферах.

В условиях парламентской системы правления, по словам Саркисяна, институт президента в Армении имеет формальный характер, хотя в условиях любого политического кризиса может служить <спасательным кругом>.

Институт президента, по его словам, может стать той незаменимой площадкой, где посредством диалога сформируются конституционные механизмы выхода из кризиса.

После общенационального потрясения, вызванного войной, Саркисян подчеркнул необходимость построения нового государства, которое условно назвал <Четвертой Республикой>.

<Правительство 2018 года могло бы стать началом нового этапа в нашей истории, для чего имелось и народное единение, и достаточные основания для энтузиазма и поддержки, однако оно стало завершением предыдущего этапа, не предлагая новой идеологии. Поражение в последней войне было поражением именно этой системы, а не солдат, народа и нации>, - сказал Армен Саркисян