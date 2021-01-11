Понедельник, 11 Января 2021 12:50

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где проведет переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом 11 января сообщил ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Да, уже прибыл", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь премьера Армении сообщила, что встреча Пашиняна с Путиным и Алиевым в Москве начнется через несколько часов.