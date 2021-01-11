Понедельник, 11 Января 2021 12:42

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам. Об этом 11 января в ходе заседания комиссии сообщила заместитель председателя комиссии от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян.

Отметим, что глава парламентской комиссии Армении по правам человека Наира Зограбян была отстранена с должности за употребленное ею слова <мусор> в отношении электората премьер-министра РА Никола Пашиняна. Обязанности Зограбян временно исполняет Ани Самсонян. Однако, в комиссии Назарян заменит депутата от блока "Мой шаг" Тагуи Товмасян, которая покинула фракцию после того, как премьер-министр подписал трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года. Товмасян тогда отметила, что не может оставаться во фракции из-за политических разногласий.