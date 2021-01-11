Понедельник, 11 Января 2021 12:41

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что Азербайджан в ООН политизировал вопрос, связанный с армянскими пленными. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении.

Татоян подчеркнул, что увязать вопросы, связанные с пленными с территориальными вопросами недопустимо. Омбудсмен заметил, что ранее азербайджанский дипломат отмечал, что жители Ширакской области Армении были переброшены в Арцах для проведения диверсии.

"Защитник прав человека Армении осуждает подобные заявления, и подчеркивает, что подобные действия являются грубым нарушением международного права. Более того, подобные действия можно расценить как полное игнорирование международного права по защите прав пленных. Омбудсмен заявляет, что 62 человека из Ширакской области, а также все другие пленные, содержащиеся в Азербайджане, являются военнопленными и попали в плен в ходе выполнения воинского долга. Следовательно, они должны быть незамедлительно освобождены",- подчеркнул Татоян.

Защитник прав человека заявляет, что грубым нарушением прав человека является также возбуждение в отношении 62 пленных уголовных дел и их квалификация, как террористов. "Они не могут являться террористами только потому, что принимали участие в боевых действиях. Данное требование зафиксировано в Третьей Женевской конвенции 1949 года. Вне зависимости от политических процессов пленные должны быть возвращены на Родину",- подчеркивается в заявлении омбудсмена.

Арман Татоян заметил, что позиция Азербайджана о том, что положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года распространяется только на тех людей, которые попали в плен до подписания, является недопустимой. По словам омбудсмена, данная ситуация распространяется на всех пленных без исключения. Более того, по словам Татояна, в рамках соглашения, в Азербайджан были отправлены двое диверсантов, осужденных в Арцахе за убийство. Следовательно, становится очевидным, что затягивание процесса возвращения пленных носит исключительно искусственный характер.

Омбудсмен призывает ООН и все другие правозащитные организации обратить внимание на данные проблемы. Более того, по словам Татояна, власти при ведении переговоров обязаны учитывать все вышеизложенные основания.

Отметим, что в декабре в Арцахе в районе села Хцабред Гадрудского региона, попали в плен к противнику попало 62 военнослужащих из Ширакской области Армении.