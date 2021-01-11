Понедельник, 11 Января 2021 12:16

АрмИнфо. 10 января около 19:30 на регулируемом переезде на перегоне Масис-Арташат произошло столкновение пригородного электропоезда Ереван-Ерасх с оказавшимся на путях легковым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

Источник отмечает, что по причине ДТП электропоезд прибыл по назначению с опозданием на 1 час 40 минут, в связи с чем компания приносит пассажирам свои извинения.

ДТП произошло на переезде в селе Востан по причине нарушения ПДД со стороны жителя того же села Рустамом А., который, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2108, объехал запрещающий проезд через регулируемый переезд шлагбаум. В результате произошло столкновение электропоезда с транспортным средством. Сам водитель серьезно не пострадал.

В 2020 году количество внешних воздействий (ДТП, падение посторонних предметов и бесконтрольный выпас скота) на железную дорогу увеличилось до 39 случаев против 33-х в 2019 году. В том числе количество столкновений транспортных средств с железнодорожным подвижным составом сократилось с 23-х случаев до 12-и.

Компания ЮКЖД призывает автолюбителей в целях сохранения здоровья, жизни и имущества, быть бдительными при переезде через железнодорожные пути и строго соблюдать правила дорожного движения.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.