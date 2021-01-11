Понедельник, 11 Января 2021 11:09

АрмИнфо. С раннего утра 11 января оппозиционеры вновь заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц", чтобы не допустить отъезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Однако кортежу главы армянского правительства в сопровождении полицейских машин все же удалось добраться до главной воздушной гавани страны.

Напомним, что сегодня, 11 января в Москве пройдут переговоры глав России, Армении и Азербайджана, на которой, как ожидается, будут обсужден круг вопросов, связанный с реализацией трехстороннего заявления от 9 ноября. Армянская сторона намерена поднять вопрос о

возвращении пленных и заложников, активизации поисково-спасательных работ по выявлению тел погибших и выяснения судеб пропавших без вести.

Между тем, как считают оппозиционеры, на встрече будет подписан документ, ущемляющий интересы страны.