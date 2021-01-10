Воскресенье, 10 Января 2021 22:13

АрмИнфо. В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом 10 января сообщила пресс-служба главы российского государства.

Согласно источнику, с учётом последовательной реализации совместного Заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе.

Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций.

Ранее сегодня пресс-служба также сообщила, что по инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры Президента Российской Федерации, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина c Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.