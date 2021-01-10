Воскресенье, 10 Января 2021 14:42

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 января с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию.

Об этом 10 января на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян. По ее словам, в Москве запланирована трехсторонняя встреча премьер-Министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Отмечу, что заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию, Исламскую Республику Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.

Для армянской стороны, однако, краеугольным и принципиальным является вопрос возвращения пленных, поисково-спасательных работ оставшихся за азербайджанцами наших солдат, выявления тел погибших, выяснения судьбы пропавших без вести.

Если в ходе встречи по вопросам повестки дня, то есть экономическим темам, обмену пленными, вопросу без вести пропавших можно будет достичь договоренностей, возможно подписание совместного заявления по итогам встречи"-, подытожила Геворкян.