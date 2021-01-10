Воскресенье, 10 Января 2021 13:44

АрмИнфо.9 января 2021 года состоялась встреча туркменской делегации во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Стороны с удовлетворением констатировали высокую динамику развития двусторонних связей по широкому спектру. Отмечена результативность межгосударственного политико-дипломатического диалога, а также последовательное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В рамках беседы отмечены важные этапы взаимодействия двух соседствующих стран в предыдущем году, в частности по продвижению крупных совместных инфраструктурных проектов, а также выделены ключевые векторы партнерства на текущий год.

В этот же день состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Председателем Высшего совета национального примирения Исламской Республики Афганистан доктором Абдулла Абдулла.