Суббота, 9 Января 2021 16:23

АрмИнфо. “Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных, о котором заявил министр иностранных дел Азербайджана”, - говорится в заявлении МИД РА, распространенном 9 января.

В документе отмечается, что действия властей Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права. МИД Армении констатирует, что во время 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха азербайджанская сторона совершала массовые систематические нарушения международного права, большинство из которых являются военными преступлениями.

“Эти военные преступления не имеют срока давности, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Требование об освобождении и возвращении военнопленных четко зафиксировано в трехстороннем заявлении от 9 ноября; преследование военнопленных после принятия трехстороннего заявления является грубым нарушением данного заявления. Следует отметить, что армянские военнослужащие оказались в плену вследствие нарушения другого пункта трехстороннего заявления, когда через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан развязал боевые действия в направлении сел Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Республики Арцах. Примечательно, что азербайджанская сторона объявила о начале уголовного процесса против военнопленных примерно через месяц после захвата армянских военнослужащих, что свидетельствует о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в качестве заложников для продвижения своих политических интересов”,- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.