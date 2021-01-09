Суббота, 9 Января 2021 14:32

АрмИнфо.Полузащитник "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с клубом.

Стороны договорились о продлении срока соглашения до июня 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо, слова которого приводит Sports.ru.

Источник отмечает, что срок нынешнего контракта 31-летнего игрока истекает летом этого года. В текущем сезоне в матчах серии А

Мхитарян забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. По обоим показателям он лидирует в "Роме". По системе "гол+пас" его отрыв от ближайшего преследователя, хавбека Жордана Верету, составляет 7 очков

- 15 против 8.

6 января главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека в интервью Sky Sport Italia отмечал, что Мхитарян - один из умнейших футболистов, с кем

ему доводилось работать. "То, как он находит свободные зоны, доступно немногим", - отмечал Фонсека.