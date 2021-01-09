Суббота, 9 Января 2021 11:27

АрмИнфо. За сутки в Армении по итогам проведенных 2123 тестирований подтверждено 379 новых случаев заболеваемости COVID- 19, выздоровели 932 пациента, скончались 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, 9 января по положению на 11.00 в стране подтверждено в общей сложности 161794 случаев заболеваемости коронавирусом, из которых 148893 выздоровели. Отмечено 2922

летальных исхода. По положению на сегодняшний день фактическое лечение получают 9279 пациентов. В целом, проведено 606809 тестирований.

За прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных случая, когда у пациента был выявлен коронавирус, однако смерть наступила по другим

причинам. Всего подобных случаев отмечено 700.