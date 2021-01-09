Суббота, 9 Января 2021 11:00

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян находится с трехдневным рабочим визитом в Сюникской области Республики Армения. Запланированы его поездки в Горис, Шурнух, Воротан, Капан, Мегри и другие населенные пункты, сообщил офис Омбудсмена.

Источник отмечает, что визиты Армана Татояна в Горис, Воротан и Шурнух и проведенные наблюдения подтверждают, что механическое применение глобальной системы позиционирования (GPS) или Google Map представляет серьезную угрозу праву на жизнь и безопасность жителей приграничных территорий Армении, их физической и психологической неприкосновенности и другим жизненно важным правам. которые гарантированы на международном уровне и Конституцией страны. "Безопасность государственных границ РА находится под угрозой", - отмечается в сообщении офиса Омбудсмена.

Отмечается, в частности, что механическое применение данной системы привело к тому, что различные участки дороги, переданные под контроль Азербайджана, и соединяющие Горис, Воротан и Шурнух, создало опасность для передвижения мирных жителей.

Встречи Защитника прав человека с жителями приграничных населенных пунктов, обсуждения и исследования с общественными органами подтверждают, что азербайджанские военные прибегают к провокациям. Вооруженные лица регулярно появляются на дорогах в непосредственной близости от мирных населенных пунктов, демонстрируя оружие для устрашения мирных жителей, в первую очередь, женщин и детей.

Кроме того, в результате механического применения глобальных систем, например, в Воротане и Шурнухе, люди просто лишились собственного жилья и возможности зарабатывать на жизнь. Жители этих общин лишены возможности использовать свои жизненно важные сельскохозяйственные земли, находящиеся в частной и общественной собственности - сады, пахотные земли и пастбища.

Между тем, наблюдения Офиса Защитника прав человека подтверждают, что свидетельства о государственной регистрации прав на собственность, в том числе, дома и земли, перешедшие под контроль Азербайджана , были выданы либо в Советской Армении, либо в независимой Армении. Помимо того, что в результате всего этого были грубо нарушены права людей и

они были лишены своей собственности, возникла неопределенная ситуация, которая, в свою очередь, создает атмосферу тревоги и беспокойства среди гражданского населения. Жизнь и здоровье жителей приграничных районов Армении, их физическая безопасность находится под прямой угрозой, поскольку, например, в случае с Шурнухом, село было разделено на "азербайджанскую" и "армянскую" части и использовалось как основание для разделения этой общины. Но дело в том, что по одну сторону дороги - на "армянской" части, включая места, где дети привыкли играть, находятся мирные жители, а прямо по другую сторону - азербайджанские вооруженные силы.

Поэтому, как считает Омбудсмен, решение вопроса о границах Армении с помощью Google или GPS ставит под угрозу нерушимость государственных

границ Армении и безопасность страны и абсолютно неприемлемо с точки зрения обеспечения прав людей, проживающих в стране. Более того,

несколько версий Google Map на месте показали разные результаты, в том числе, в некоторых случаях представляли село Шурнух как часть территории Республики Армения.

В ходе визита состоялись важные встречи с мэром Гориса, руководителями сельских населенных пунктов Воротан, Шурнух, местными

жителями и личным составом пограничных войск СНБ РА. При этом, личный состав вооруженных Сил РА и погранвойск Службы национальной безопасности несут самоотверженную героическую службу, хотя часто сталкиваются с несправедливой нагрузкой.

В ближайшие дни запланированы поездки Армана Татояна и в другие населенные пункты Сюникской области, во время которых будут проведены

необходимые исследования и наблюдения.