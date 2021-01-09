Суббота, 9 Января 2021 10:51

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по положению на 09.00 9-го января в Армении есть закрытые для проезда автотранспорта дороги.

В частности, как отмечает источник, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. В районе города

Абовян, селах Нор Гехи, Бужакан и Техеник наблюдается туман. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах. На

основании данных, полученных из департамента по ЧС МВД Грузии и из Центра управления кризисными ситуациями МЧС РФ по Северной Осетии,

автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Согласно информации МВД РА, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.