Суббота, 9 Января 2021 10:50

АрмИнфо.Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг". Ею стала Софья Овсепян.

На своей странице в Facebook она написала, что приняла это решение после долгих раздумий. При этом Софья Овсепян не намерена складывать свой депутатский мандат. "Отныне буду действовать как независимый депутат. Это не означает, что я не смогу выполнить свою миссию, я буду продолжать работать с той же самоотдачей, что и до сих пор. Я буду поддерживать любые патриотические и государственные начинания, выступать против любых идей, которые не будут соответствовать интересам страны и народа", - написала депутат.

При этом, она попросила прощения у своих избирателей за то, что приняла решение, не обсудив с ними свою инициативу, выразив надежду на понимание со стороны своего электората. "Уважаемые журналисты, пожалуйста, будьте удовлетворены этим заявлением, так как мне в данный момент больше нечего представить", - отметила Софья Овсепян.