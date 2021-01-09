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 Суббота, 9 Января 2021 10:50
Александр Аванесов

Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"

Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг"

АрмИнфо.Еще один депутат Национального Собрания Армении приняла решение покинуть правящую фракцию "Мой шаг". Ею стала Софья Овсепян.

На своей странице в Facebook она написала, что приняла это решение после долгих раздумий. При этом  Софья Овсепян не намерена складывать свой депутатский мандат.  "Отныне буду действовать как независимый депутат. Это не означает, что я не смогу выполнить свою миссию,  я буду продолжать работать с той же самоотдачей, что и до сих пор. Я буду поддерживать любые патриотические и государственные начинания, выступать против  любых идей,  которые  не будут соответствовать интересам страны и народа", - написала депутат.

При этом, она попросила прощения у своих избирателей за то, что приняла решение, не обсудив с ними свою инициативу, выразив надежду на понимание со стороны своего электората.   "Уважаемые журналисты, пожалуйста, будьте удовлетворены этим заявлением, так как мне в данный момент больше нечего представить", - отметила Софья Овсепян.


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