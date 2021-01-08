Пятница, 8 Января 2021 18:38

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подчеркнул важность трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Саркисян отметил, что меры, направленные на соблюдение Заявления, в частности, срочное возвращение военнопленных, пленных и других задержанных, демаркация границ и процесс связанный с делимитацией, а также разблокирование каналов связи, очень важны.

Президент призывает компетентные органы руководствоваться исключительно национальными интересами при реализации мер, указанных в вышеупомянутом документе, а также в случае достижения устных договоренностей, предоставлять общественности отчет, а также строго соблюдать требования Конституции РА, законодательства, норм международного права.