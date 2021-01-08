Пятница, 8 Января 2021 18:23

АрмИнфо. 8 января 2021 года в 12:45 в Араратское отделение полиции поступил звонок о том, что на дороге, ведущей из города Веди в общину Кахцрашен в деревянном ящике обнаружен труп мужчины.

В ящике полицейские нашли окурок и иглу от шприца. При внешнем осмотре тела выявлены раны и переломы, что свидетельствует об преднамеренном убийстве.

В Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) ч.1 УК РА, предварительное расследование по которому возложено на следственную группу.

Проводятся необходимые следственные действия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела, а также лица, предположительно совершившего преступление.