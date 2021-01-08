Пятница, 8 Января 2021 16:10

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением относительно армянских военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену. Данное заявление опубликовано на странице Татояна в соцсети Facebook.

Омбудсмен, в частности, подчеркнул: <Все армянские военнослужащие, взятые в плен азербайджанскими военными, должны быть освобождены и возвращены в Армению. Это нужно сделать немедленно и без предварительных условий.

Абсолютно неприемлемо, что в 8 пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года не указываются сроки обмена или возвращения военнопленных и пленных гражданских лиц. Но это не означает, что власти Азербайджана могут постоянно нарушать международные требования в области прав человека и гуманитарные соглашения.

Возвращение пленных искусственно затягивается, их реальное количество не указывается и даже делаются попытки указать меньшее число попавших в плен. При этом продолжаются пытки и бесчеловечное обращение с ними, целенаправленная публикация свидетельствующих об этом видеороликов, а также постоянно затрудняется процесс обмена телами погибших.

Я уже отмечал, что все это причиняет душевные страдания семьям пленных и вызывает напряженность в нашей стране. Это делается специально. Эти выводы основаны на рассмотрении жалоб Защитником прав человека, а также на результатах круглосуточного мониторинга.

Заявления властей Азербайджана о том, что наши соотечественники в неволе являются не военнопленными, а террористами и были арестованы, грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования в области прав человека. Эти заявления находятся в прямом противоречии с требованием пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Они пленники по статусу и точка.

Таким же образом, все данные требования касаются обмена телами погибших, поиска и спасению пропавших без вести.

Защитник прав человека Армении осуждает политизацию этого гуманитарного вопроса, а также явные попытки властей Азербайджана использовать данный процесс в политических целях>.