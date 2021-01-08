Пятница, 8 Января 2021 14:27

АрмИнфо. Министерство экономики Армении выступает против предложения Министерства здравоохранения о продлении режима карантина в Армении еще на 6 месяцев. Об этом в интервью Общественному телевидению сказал министр экономики РА Ваган Керобян.

<Спикер Минздрава несколько поспешила с заявлением, поскольку этот законопроект не обсуждался с Министерством экономики. Мы обсудим, и только в случае весомых аргументов согласимся с отдельными положениями этого законопроекта>, - сказал Керобян. В этом ключе министр подчеркнул, что экономика сейчас нуждается в кислороде. Следовательно, министерство намерено сделать все возможное, чтобы обеспечить открытую работу экономики.

Отметим, что после интервью Общественному телевидению, пресс-секретарь Министерства здравоохранения РА Алина Никогосян на своей странице в Фейсбук ответила Керобяну, обозначив, что продление карантина позволит и дальше осуществлять санитарно-эпидемиологические мероприятия, препятствующие распространению коронавируса. Она отметила, что карантин никоим образом не препятствует экономической деятельности, а предполагает просто некоторые требования, которые позволят снизить риски распространения коронавируса на предприятиях.

<В настоящее время, когда эпидемическая ситуация в мире остается напряженной, когда появляются данные о появлении новых версий коронавируса, когда ряд стран вводит более строгий карантин, к примеру, локдаун, учитывая резкий рост смертности в их странах, когда массовая вакцинация еще невозможна, очевидно, что недопустимо не предпринимать каких-либо действий, тем самым способствуя распространению инфекции>, - отметила Никогосян.

Она напомнила, что в общей сложности в Армении было зарегистрировано 161 тыс. случаев заражения коронавирусом, из коих 2901 - с летальным исходом. Согласно определенным международным прогнозам, ожидается, что количество смертей от коронавируса в Армении к 1 апреля может достигнуть 3930.

<Министр Керобян отметил, что экономике сейчас необходим кислород. В течение последних месяцев гражданам, получающим лечение от коронавируса, больше всего был необходим кислород, который был обеспечен усилиями Министерства здравоохранения. Мы надеемся, что Министерство экономики также не пожалеет усилий для обеспечения экономики кислородом, при этом не увеличивая число больных>, - сказала Никогосян.

Пресс-секретарь подчеркнула, что законопроект еще не получил одобрения со стороны правительства, а Министерство здравоохранения готово обсудить любое предложение, в случае если оно обоснованное и разумное.