Пятница, 8 Января 2021 14:27

АрмИнфо.Заболевание коронавирусом у президента Армении Армена Саркисяна проходит тяжело.

Об этом 8 января сообщила его пресс-служба. "Заболевание у находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом президента Армении проходит в тяжелой форме, наличествуют присущие этому состоянию симптомы. Президент продолжает лечение под присмотром врачей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент РА продолжает работать в удаленном режиме в рамках возможностей. После стабилизации ситуации и позволения врачей Армен Саркисян вернется в Ереван.

Напомним, что 5 января пресс-служба президента сообщила, что Армен Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне.