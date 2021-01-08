Пятница, 8 Января 2021 13:35

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что в своем вчерашнем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает вести политику ксенофобии и армянофобии. Об этом сообщается в заявлении Татояна.

Защитник прав человека Армении, в частности, подчеркнул: <В выступлении президента Азербайджана звучали угрозы в адрес Армении и ее населения. Речь также пошла и об изоляции Арцаха, прекращении доставки гуманитарной помощи НКР, что является нарушением международно признанного принципа, согласно которому ничьи права не должны быть проигнорированы, независимо от политического статуса территории>.

Татоян заметил, что данное выступление Алиева следует рассматривать в контексте того, что все 44 дня войны, развязанной Азербайджаном, сопровождались грубыми нарушениями прав человека. В свою очередь, ВС АР, своими действиями спровоцировали массовые разрушения мирных населенных пунктов Армении. Подобные нарушения были зафиксированы и до этой войны.

Более того, представители ВС Азербайджана осуществили ряд провокационных действий в отношении жителей Армении, в частности, они вывесили плакат, на котором написано <Добро пожаловать в Азербайджан> на дороге, соединяющей две общины Сюникской области Армении, Горис и Воротан, и карты, охватывающей части территории Республики Армения, что делается для запугивания мирных жителей.

Более того, азербайджанские военнослужащие размещали флаг своей страны на жилых домах в поселках Сюника, шла публикация видеороликов, явно оскорбляющих достоинство мирных жителей, что также делается для их запугивания.

<Данные действия, направленные на провокации в отношении мирного населения, осуществляются на фоне преступлений против человека и человечности, которые осуществил Азербайджан и в ходе войны. Я обращаю внимание международного сообщества на то, что формулировки и акценты речи президента Азербайджана, произнесенной 7 января 2021 года, нарушают международное гуманитарное право и международные базовые права в целом. Всем уже очевидно, что руководство АР продолжает проводить политику враждебности по отношению к армянскому народу >, - заключил Татоян.

Отметим, что в ходе своего вчерашнего выступления Ильхам Алиев позволил себе откровенно ксенофобские заявления в адрес населения Армении, употребив слова <трус> и <подлый враг>. Диктатор Азербайджана также заявил, что может перекрыть возможность доставки гуманитарной помощи в Арцах, так как эти тонкости, якобы, прописаны в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.