Пятница, 8 Января 2021 13:28

АрмИнфо. Спасатели совместно с представителями Министерства градостроения Нагорного Карабаха провели первую в 2021 году выездную проверку жилого фонда и социально значимых объектов, восстанавливаемых с помощью гуманитарной помощи из России. В настоящее время восстановлено порядка 260 объектов, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Источник отмечает, что специалисты чрезвычайного ведомства посетили 15 объектов, на которых продолжаются восстановительные работы. Они побывали в частных и многоквартирных домах, социально-значимых объектах.

Кроме того, сотрудники МЧС России посетили хранилище медикаментов республиканской городской больницы, который был восстановлен с использованием стройматериалов из России. В настоящее время восстановлено порядка 260 объектов.

5 января специалисты чрезвычайного ведомства посетили 15 объектов, на которых продолжаются восстановительные работы. Они побывали в частных и многоквартирных домах, социально-значимых объектах.

Кроме того, сотрудники МЧС России посетили хранилище медикаментов республиканской городской больницы, который был восстановлен с использованием стройматериалов из России.