Пятница, 8 Января 2021 13:25

АрмИнфо. Глава Министерства юстиции Армении Рустам Бадасян сообщил, что Министерство юстиции не получало предварительный вариант договора, подписание которого планируется в ходе встречи в Москве премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

На своей странице в соцсети Facebook, Бадасян, в частности, заявил: <К сожалению, практика оказания психологического давления на людей с помощью дезинформации не прекращается. Минюст Армении не получал проектов договоров в рамках каких-либо процедур. Информация, распространяемая в прессе, является ложной>.

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о том, что в Минюст поступил проект договора, который планируется подписать в России. Согласно прессе, Минюст должен уточнить, соотвествуют ли формулировки данного договора Конституции Армении.