Пятница, 8 Января 2021 12:22

АрмИнфо. Министерство чрезвычайных ситуаций РА сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги. Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.