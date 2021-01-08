Пятница, 8 Января 2021 12:16

АрмИнфо. В Арцахе на дороге ведущей из Гадрута в Хцаберд найдены тела 6 армянских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Арцаха Унан Тадевосян.

Тадевосян подчеркнул, что остаки военнослужащих были неузнаваемы, однако, при них были найдены документы, удостоверяющие личность. На данный момент поисковые работы проводятся в Аскеране, Гадруте и Джабраиле.