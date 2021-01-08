Пятница, 8 Января 2021 12:11

АрмИнфо. На территории Армении с 8 по 12 января ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

В Араратской долине, предгорьях Арагацотнской, Котайкской и Вайодзорской области ожидается облачность, туман и слабый снег.Ветер северо-восточный с порывами до 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 8-12 января ожидается облачность, туман и слабый снег. В свою очередь глава Гидрометцентра Армении Гагик Суренян сообщил, что температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20.