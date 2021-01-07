Четверг, 7 Января 2021 16:36

АрмИнфо.Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления. Об этом, отвечая на вопросы Интерфакс, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

В частности, она сообщила, что согласно первому пункту трехстороннего заявления, стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях по состоянию на 10 ноября и завершить боевые действия. Между тем, как продолжила Нагдалян, азербайджанская сторона более чем через месяц после установления режима прекращения огня осуществила военные действия в направлении населенных пунктов Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего имеются человеческие потери и взяты в плен армянские военнослужащие.

Вместе с тем, Нагдалян заметила, что азербайджанская сторона до сих пор полностью не выполняет 8-й пункт трехстороннего заявления, согласно которому должен состояться обмен военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами. <В результате в Азербайджане продолжаются удерживаться армянские военнопленные и заложники. Более того, азербайджанская сторона возбуждает уголовные дела против армянских военнопленных и на самом высоком уровне представляет их в качестве террористов, пытаясь воспрепятствовать полному выполнению трехстороннего заявления от 9 ноября>, - сказала спикер, подчеркнув, что прекращение нарушений азербайджанской стороной заявления от 9 ноября необходимо для полноценной реализации трехстороннего заявления.