Четверг, 7 Января 2021 14:52

АрмИнфо. Русская Церковь готова участвовать в процессе регулирования карабахского конфликта, чтобы вносить свой миротворческий вклад в решение очень непростой проблемы, которая, к сожалению, в настоящий момент могла быть приостановлена только присутствием российских миротворцев. Об этом 7 января в традиционном интервью телеканалу Россия-1 заявил Патриарх Московской и Всея Руси Кирилл.

<Дай Бог, чтобы миротворческий потенциал религий заменил присутствие людей с оружием, которые разделили противоборствующие стороны>, - в этой связи подчеркнул он.

Глава православной церкви напомнил, что Русская Церковь инициировала обсуждение карабахской проблемы с участием Католикоса всех армян Гарегина II и Верховного муфтия, верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша-заде. Эти переговоры, по его словам, проходили в несколько этапов, в результате которых удалось договориться о многом. В частности, главный итог переговоров, по мнению Патриарха Кирилла, заключается в том, что религиозные лидеры Армении и Азербайджана, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом спокойно, исключив при этом обвинения и напряжение. <Хотя у каждого были свои аргументы и эти аргументы честно высказывались, но они не сопровождались тем, что называется скрежетом зубовным, когда эмоции захлестывают и когда диалог превращается практически в словесное сражение. Ничего подобного никогда не было, и происходило это потому, что именно религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа. А что такое духовное состояние? Какая сила возьмет верх - сила мира, любви, спокойствия или сила зла - от этого и будет зависеть поведение людей>, - сказал он.

Отталкиваясь от позиции церковных и религиозных властей, как Армении, Карабаха, так и Азербайджана глава Русской Православной Церкви выразил надежду, что мир все же будет. В этом контексте он придал важность роли религиозных лидеров. <Мы ее не преувеличиваем, но и не преуменьшаем. И ведь во время этих переговоров достигались совершенно конкретные результаты - обмен пленными, неиспользование религиозных символов, религиозной фразеологии, религиозной мотивации для того, чтобы вдохновить противоборствующие стороны. Выведя религиозный фактор из этого противостояния, мы, конечно, значительно понизили возможный градус этого конфликта со всеми вытекающими последствиями>,

- сказал Патриарх Всея Руси.