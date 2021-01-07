Четверг, 7 Января 2021 14:21

АрмИнфо. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения, сообщила 7 января пресс-служба МО РФ.

Согласно источнику, автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 тыс. 653 беженцев.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.