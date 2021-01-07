Четверг, 7 Января 2021 13:46

АрмИнфо.Франция выступает за поиск долговременного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 7 января сообщил Елисейский дворец, ссылаясь на телефонный разговор французского президента Эммануэля Макрона с премьер- министром Армении Николом Пашиняном.

"Глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, - отметили в администрации лидера Франции. - Макрон заявил о своей решимости добиваться долговременного политического решения нагорно- карабахской проблемы после соглашения о прекращении огня от 9 ноября".

По словам представителя Елисейского дворца, во время разговора президент проинформировал о "готовности Франции поддержать усилия по освобождению всех пленных, а также содействовать экономическому развитию Армении".

Макрон в телефонном разговоре с Пашиняном заявил о намерении Франции содействовать экономическому развитию Армении.