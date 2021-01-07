Четверг, 7 Января 2021 12:13

АрмИнфо.Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ. Об этом было заявлено в ходе встречи министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с председателем Национального Собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном в Степанакерте.

В частности, в этом контексте в качестве оси политического урегулирования конфликта стороны назвали признание права арцахского народа на самоопределение и безопасность, деоккупацию территорий Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана, защиту и восстановление прав арцаховцев.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи глава МИД Армении и спикер НС Арцаха обменялись мнениями по вопросам, касающихся региональной безопасности и мира, проблем, с которыми столкнулись арцахские армяне в результате войны и путей их решения.

Ара Айвазян и Артур Товмасян подчеркнули важность роли парламентской дипломатии как важной площадки для расширения и повышения эффективности сотрудничества между двумя армянскими государствами. В этом контексте собеседники придали особую важность стимулированию непосредственного общения и продолжительности традиционных интенсивных взаимных визитов.