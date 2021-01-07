Четверг, 7 Января 2021 12:09

АрмИнфо.Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками.

По информации проекта @wargonzo от источников в российских силовых структурах, московские специалисты должны сделать забор крови на

короновирус у высокопоставленных армянских чиновников, которые готовятся вылететь на важные переговоры в Москву. Судя по тому, сколько внимания уделено этой процедуре - речь идет о консультациях на самом высоком уровне.

По данным проекта @wargonzo, процесс проходит под контролем одной из российских спецслужб.

5 января "Интерфакс" со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что в ближайшее время в Москве может состояться трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России. "В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом РФ", - сказал источник. По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат - 11 января. Официально встреча еще не подтверждена, но если она состоится, то эта встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна станет первой после завершения военных действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, что недавно, 3 января, вице-премьер Алексей Оверчук совершил визит в Баку, в ходе которого состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. До этого российский вице-премьер посетил Ереван, где провел переговоры с премьер-министром РА Николом Пашиняном.