Четверг, 7 Января 2021 11:50

АрмИнфо.На территории Армении с 7-11 января ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, в Араратской долине, предгорьях Арагацотнского, Котайкского и Вайодзорского регионов ожидается облачность, туман и слабый снег. Ветер северо- восточный с порывами до 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 7-11 ожидается облачность, туман и слабый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от - 6 до -8 градусов