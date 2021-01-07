|Премьер-министр РА: "Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
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|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Алиев продолжает сыпать угрозами
|Патриарх Кирилл о карабахском конфликте: Я надеюсь, что мир будет
|Более 47 650 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
|Макрон высказался за поиск долговременного политического решения по Нагорному Карабаху
|Тигран Абраамян: Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем
|Главы МИД 13 стран ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
|Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ
|СМИ: Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками?
|С 7 по 11 января в Армении ожидается облачность и туман
|Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
|Медики и психологи МЧС России оказывают помощь гражданам Нагорного Карабаха
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Давид Бабаян назначен министром иностранных дел Арцаха
|Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
|Новогоднее обращение Генерального Директора Банка ВТБ (Армения) Ивана Телегина
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|В отношении полковника Полиции возбуждено уголовное дело
|Прокуратура: Арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих
|Глава Минздрава первым в Армении вакцинировался российской вакциной
|Посол: Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период
|Cоюз писателей Украины саботирует армянскую литературу
|С. Лавров: Россия и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве
|Офисы продаж и обслуживания Beeline в новогодние праздники будут работать по специальному графику
|Глава МИД РФ: Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации
|Банк ВТБ (Армения) предоставит возможность делать покупки в рассрочку в канун Нового года!
|График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни
|Омбудсмен: Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес
|За минувшие сутки в Армении выявлено 582 новых случаев заражения коронавирусом
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Депутат Анна Григорян покидает фракцию <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат
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АрмИнфо.В канун Рождества Христова командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с православным праздником. Об этом 7 января сообщила пресс-служба МО РФ.
Согласно источнику,на одном из наблюдательных постов, который расположен вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района Нагорного Карабаха, состоялось праздничное рождественское богослужение. Его провел военный священник иерей Борис, который практически с первых дней находится в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Он поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым, пожелал крепости духовных и физических сил и помощи Божией в служении Отечеству.
При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.
|Премьер-министр РА: "Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
|Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Алиев продолжает сыпать угрозами
|Патриарх Кирилл о карабахском конфликте: Я надеюсь, что мир будет
|Более 47 650 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
|Макрон высказался за поиск долговременного политического решения по Нагорному Карабаху
|Тигран Абраамян: Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем
|Главы МИД 13 стран ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
|Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ
|СМИ: Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками?
|С 7 по 11 января в Армении ожидается облачность и туман
|Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
|Медики и психологи МЧС России оказывают помощь гражданам Нагорного Карабаха
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Давид Бабаян назначен министром иностранных дел Арцаха
|Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
|Новогоднее обращение Генерального Директора Банка ВТБ (Армения) Ивана Телегина
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|В отношении полковника Полиции возбуждено уголовное дело
|Прокуратура: Арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих
|Глава Минздрава первым в Армении вакцинировался российской вакциной
|Посол: Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период
|Cоюз писателей Украины саботирует армянскую литературу
|С. Лавров: Россия и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве
|Офисы продаж и обслуживания Beeline в новогодние праздники будут работать по специальному графику
|Глава МИД РФ: Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации
|Банк ВТБ (Армения) предоставит возможность делать покупки в рассрочку в канун Нового года!
|График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни
|Омбудсмен: Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес
|За минувшие сутки в Армении выявлено 582 новых случаев заражения коронавирусом
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Депутат Анна Григорян покидает фракцию <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат
|МИД Армении представил официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границ
|Карен Гилоян назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА
|В Нагорном Карабахе увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка
|Премьер-министр России поздравил Армению с наступающим Новым годом и св. Рождеством
|АНК считает дезинформацией заявление вице-спикера парламента Армении о готовности к встрече с премьер-министром
|Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации
|Оппозиционер: Единственный путь для вывода страны из нынешней ситуации - отставка премьер-министра Армении
|Министр: Есть надежда на полноценную реализацию программы Twinning в 2021 году
|Премьер-министр Армении провел встречи с лидерами оппозиционных фракций, консенсус не достигнут
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с наступающим Новым годом
|Главы правительств РФ и Азербайджана подчеркивают важность постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха
|Глава Следкома принял новоназначенного посла Беларуси в Армении
|Министр обороны РА посетил 102-ю военную базу Российской Федерации
|Зимний роуминг для абонентов Beeline: Стоимость интернета в ОАЭ составит 10 драмов/Мб
|Читать больше
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