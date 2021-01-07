Четверг, 7 Января 2021 11:48

АрмИнфо.В канун Рождества Христова командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с православным праздником. Об этом 7 января сообщила пресс-служба МО РФ.

Согласно источнику,на одном из наблюдательных постов, который расположен вблизи населенного пункта Хачмач Мартунинского района Нагорного Карабаха, состоялось праздничное рождественское богослужение. Его провел военный священник иерей Борис, который практически с первых дней находится в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Он поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым, пожелал крепости духовных и физических сил и помощи Божией в служении Отечеству.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.