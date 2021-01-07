Четверг, 7 Января 2021 11:47

АрмИнфо.Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается

работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

Как передает 7 января пресс-служба оборонного ведомства РФ, с 23 ноября 2020 г., за время проведения операции инженерными

подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 435 га территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 20 650 взрывоопасных предметов. В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды. Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.