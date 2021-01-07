Четверг, 7 Января 2021 11:41

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает пресс-служба правительства РА, собеседники коснулись сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и преодоления вызовов. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за внимание и поддержку в тяжелые для армянского народа дни.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон также обсудили ряд вопросов, касающихся повестки армяно- французских отношений и развития экономического сотрудничества.