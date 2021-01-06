АрмИнфо.Уважаемые избиратели!
Сообщаем, что 10 декабря 2020 года в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан закончила регистрацию кандидатов в депутаты по партийным спискам.
ЦИК РК зарегистрированы партийные списки пяти политических партий, всего 312 кандидатов:
1. Политическая партия «Adal» - из 16 человек.
Сайт - https://adalpartiyasy.kz/
Предвыборная программа - https://adalpartiyasy.kz/program
Список кандидатов - https://www.inform.kz/.../partiya-adal-opredelila-spisok...
2. Демократическая партия Казахстана «Ак жол» - из 38 человек.
Сайт - https://akzhol.kz/ru/
Предвыборная программа - https://akzhol.kz/.../vystwplenie-a-perwasheva-po.../
Список кандидатов - https://akzhol.kz/ru/migrated_3120/
3. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - из 19 человек.
Сайт - https://auyl.kz/
Предвыборная программа - https://auyl.kz/program
Список кандидатов - https://auyl.kz/news/11vruchenieudostoverenii/
4. «Народная партия Казахстана» - из 113 человек.
Сайт - https://qhp.kz/
Предвыборная программа - https://qhp.kz/Docs/PredvibProgram.pdf
Список кандидатов - https://www.inform.kz/.../opredelen-spisok-kandidatov-v...
5. Партия «NurOtan» - из 126 человек.
Сайт - https://nurotan.kz/?lang=kz
Предвыборная программа - https://nurotan.kz/election-toqaev?lang=ru
Список кандидатов - https://www.zakon.kz/5048860-opublikovan-polnyy-spisok...
Напоминаем, что проверить себя в списках избирателей можно обратившись в Посольство (консульство) по тел:
+37410585119;
+37498935930.
или адресу электронной почты: erevan@mfa.kz,
копия: a.darmenbayeva@mfa.kz, c отметкой «Выборы-2021».
Выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан состоятся 10 января 2021 года, по адресу: город Ереван, ул. Демирчяна тупик 1, дом 11 и 13, участковая избирательная комиссия №275 при Посольстве Республики Казахстан в Республике Армения, с 7.00 до 20.00 ч. по местному времени.