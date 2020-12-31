|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|В отношении полковника Полиции возбуждено уголовное дело
|Прокуратура: Арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих
|Глава Минздрава первым в Армении вакцинировался российской вакциной
|Посол: Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период
|Cоюз писателей Украины саботирует армянскую литературу
|С. Лавров: Россия и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве
|Офисы продаж и обслуживания Beeline в новогодние праздники будут работать по специальному графику
|Глава МИД РФ: Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации
|Банк ВТБ (Армения) предоставит возможность делать покупки в рассрочку в канун Нового года!
|График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни
|Омбудсмен: Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес
|За минувшие сутки в Армении выявлено 582 новых случаев заражения коронавирусом
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Депутат Анна Григорян покидает фракцию <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат
|МИД Армении представил официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границ
|Карен Гилоян назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА
|В Нагорном Карабахе увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка
|Премьер-министр России поздравил Армению с наступающим Новым годом и св. Рождеством
|АНК считает дезинформацией заявление вице-спикера парламента Армении о готовности к встрече с премьер-министром
|Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации
|Оппозиционер: Единственный путь для вывода страны из нынешней ситуации - отставка премьер-министра Армении
|Министр: Есть надежда на полноценную реализацию программы Twinning в 2021 году
|Премьер-министр Армении провел встречи с лидерами оппозиционных фракций, консенсус не достигнут
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с наступающим Новым годом
|Главы правительств РФ и Азербайджана подчеркивают важность постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха
|Глава Следкома принял новоназначенного посла Беларуси в Армении
|Министр обороны РА посетил 102-ю военную базу Российской Федерации
|Зимний роуминг для абонентов Beeline: Стоимость интернета в ОАЭ составит 10 драмов/Мб
|Следствие завершено: <Алрахаци Левику> выдвинуты обвинения по уголовному делу о разбойном нападении на дом экс-главы Таможенного комитета Армении
|Итальянский город Ловере признал независимость Арцаха
|В парламенте Армении готовится встреча премьер-министра Армении с лидерами партии "Процветающая Армения"
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Ара Абраамян: Все виновные в проигрыше армянской стороны в войне в Арцахе должны понести наказание
|<Просвещенная Армения> готова встретиться с Пашинян исключительно с повесткой его отставки
|МИД РФ: Посреднические усилия России дали конкретные результаты в нагорно-карабахском урегулировании.
|Турция надеется на скорое создание центра по мониторингу ситуации в Карабахе
|Лавров: ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион
|Банк ВТБ (Армения) удостоился награды «Карточный чемпион» со стороны платежной системы Visa
|В приграничном городе Берд открылся учебный пункт ТУМО
|Лилит Макунц: Премьер-министр проведет встречи с главами 3 парламентских фракций
|Глава ВСС заявляет, что призывал судей быть аполитичными
|Глава Высшего судебного совета Армении посетовал на рост загруженности судов
|Рубен Вардазарян категорически не согласен с позицией, что независимость судебной власти в Армении находится под угрозой
|Парламент Армении внес поправки в закон "О партиях"
|Наира Зограбян отстранена от должности председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Политолог: Ни Пашинян, ни Манукян доверия общества не заслуживают
|Карен Арустамян стал членом Аудиторской Палаты Армении
|Состоится встреча Никола Пашиняна и главы партии ППА Гагика Царукяна
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
|Омбудсмен: В настоящее время осуществляется важнейший гуманитарный процесс, связанный с защитой прав человека
|Депутат правящему большинству: Кто из вас без греха, тот первым пусть бросит в нее камень
|Омбудсмен Армении обратился в международные структуры в связи с вывеской <Добро пожаловать в Азербайджан> в Сюнике
|Никол Пашинян: Нашим самым большим упущением было то, что мы до войны не успели вернуть достаточно украденных денег
|Парламент Армении обсуждает вопрос о смещении Наиры Зограбян с должности председателя комиссии по правам человека и общественным вопросам
|За минувшие сутки в Армении выявлено 348 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В ближайшее время в Капанском медицинском центре можно будет пройти компьютерную томографию в рамках государственного заказа
|Читать больше
АрмИнфо.
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|В отношении полковника Полиции возбуждено уголовное дело
|Прокуратура: Арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих
|Глава Минздрава первым в Армении вакцинировался российской вакциной
|Посол: Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период
|Cоюз писателей Украины саботирует армянскую литературу
|С. Лавров: Россия и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве
|Офисы продаж и обслуживания Beeline в новогодние праздники будут работать по специальному графику
|Глава МИД РФ: Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации
|Банк ВТБ (Армения) предоставит возможность делать покупки в рассрочку в канун Нового года!
|График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни
|Омбудсмен: Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес
|За минувшие сутки в Армении выявлено 582 новых случаев заражения коронавирусом
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Депутат Анна Григорян покидает фракцию <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат
|МИД Армении представил официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границ
|Карен Гилоян назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА
|В Нагорном Карабахе увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка
|Премьер-министр России поздравил Армению с наступающим Новым годом и св. Рождеством
|АНК считает дезинформацией заявление вице-спикера парламента Армении о готовности к встрече с премьер-министром
|Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации
|Оппозиционер: Единственный путь для вывода страны из нынешней ситуации - отставка премьер-министра Армении
|Министр: Есть надежда на полноценную реализацию программы Twinning в 2021 году
|Премьер-министр Армении провел встречи с лидерами оппозиционных фракций, консенсус не достигнут
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с наступающим Новым годом
|Главы правительств РФ и Азербайджана подчеркивают важность постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха
|Глава Следкома принял новоназначенного посла Беларуси в Армении
|Министр обороны РА посетил 102-ю военную базу Российской Федерации
|Зимний роуминг для абонентов Beeline: Стоимость интернета в ОАЭ составит 10 драмов/Мб
|Следствие завершено: <Алрахаци Левику> выдвинуты обвинения по уголовному делу о разбойном нападении на дом экс-главы Таможенного комитета Армении
|Итальянский город Ловере признал независимость Арцаха
|В парламенте Армении готовится встреча премьер-министра Армении с лидерами партии "Процветающая Армения"
|В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Ара Абраамян: Все виновные в проигрыше армянской стороны в войне в Арцахе должны понести наказание
|<Просвещенная Армения> готова встретиться с Пашинян исключительно с повесткой его отставки
|МИД РФ: Посреднические усилия России дали конкретные результаты в нагорно-карабахском урегулировании.
|Турция надеется на скорое создание центра по мониторингу ситуации в Карабахе
|Лавров: ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион
|Банк ВТБ (Армения) удостоился награды «Карточный чемпион» со стороны платежной системы Visa
|В приграничном городе Берд открылся учебный пункт ТУМО
|Лилит Макунц: Премьер-министр проведет встречи с главами 3 парламентских фракций
|Глава ВСС заявляет, что призывал судей быть аполитичными
|Глава Высшего судебного совета Армении посетовал на рост загруженности судов
|Рубен Вардазарян категорически не согласен с позицией, что независимость судебной власти в Армении находится под угрозой
|Парламент Армении внес поправки в закон "О партиях"
|Наира Зограбян отстранена от должности председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам
|Политолог: Ни Пашинян, ни Манукян доверия общества не заслуживают
|Карен Арустамян стал членом Аудиторской Палаты Армении
|Состоится встреча Никола Пашиняна и главы партии ППА Гагика Царукяна
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
|Омбудсмен: В настоящее время осуществляется важнейший гуманитарный процесс, связанный с защитой прав человека
|Депутат правящему большинству: Кто из вас без греха, тот первым пусть бросит в нее камень
|Омбудсмен Армении обратился в международные структуры в связи с вывеской <Добро пожаловать в Азербайджан> в Сюнике
|Никол Пашинян: Нашим самым большим упущением было то, что мы до войны не успели вернуть достаточно украденных денег
|Парламент Армении обсуждает вопрос о смещении Наиры Зограбян с должности председателя комиссии по правам человека и общественным вопросам
|За минувшие сутки в Армении выявлено 348 новых случаев заражения коронавирусом
|Министр: В ближайшее время в Капанском медицинском центре можно будет пройти компьютерную томографию в рамках государственного заказа
|Читать больше
|Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
|Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
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|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
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